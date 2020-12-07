Перший самоврядний ринок в Україні — «Наш ринок» працює у Львові вже більше десяти років. Земельну ділянку на вулиці Раппопорта підприємці орендують у міста. Щодня туди на роботу приходять 300 працівників. Однак невдовзі ринок можуть закрити.

«Хочуть, щоб ми залишили цю ділянку, скасувавши нам всі законні підстави для перебування на цій ділянці, а саме ухвали міської ради, договори, продовження договорів. Всі документи», – розповіла директорка ПП «Наш ринок» Тетяна Маріч.

Ринок розташований на території колишнього єврейського кладовища. Тож, аби вивільнити ділянку, де поховані предки, до суду подали два єврейські об'єднання, якими керує Шейхет Мейлах. Йдеться про Об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу та представництво Американського об'єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу. Свою позицію чоловік коментувати відмовився. Натомість на ринку запевняють, що нічого не порушують.

«Наш договір оренди без капітальної забудови. Всі наші павільйони, сендвіч-панелі — це все легкі архітектурні форми. Ми в землю не ліземо, нічого не будуємо, нічого не порушуємо, тому нам і продовжують договір», – пояснила директорка ПП «Наш ринок» Тетяна Маріч.

Перша письмова згадка про єврейський цвинтар датується XV століттям. Його тодішні межі – сучасні вулиці Раппопорта, Клепарівська, Броварна та Базарна. Поховання здійснювали до 1855 року. Серед видатних євреїв, захоронених там, – засновник синагоги «Золота Роза». У час німецької окупації цвинтар зруйнували.

«Там було демонтовано надгробки, часто руками самих євреїв, ув'язнених в концтаборах. Надгробки були фрагментовані і використані для будівельних робіт, в основному для прокладання доріг. А далі, в часи радянської влади, було прийняте рішення побудувати на місці цвинтаря зупинку, а потім перенести туди Краківський ринок», – розповів завідувач відділу «Юдаїзм» Львівського музею історії релігії Максим Мартин.

Місто ж має намір облаштувати між пологовим будинком та ринком меморіальний простір – «Тихий парк». Як виглядатиме проект, обирали на міжнародному архітектурному конкурсі. Об'єднання євреїв запрошують до співпраці.

«Над землею буде дерев'яна доріжка. Люди не ходитимуть по землі, а по цій дерев'яній доріжці. З Клепарівської будуть ворота, у проекті є і облаштування стіни, де можна буде ставити свічки чи камінчики в пам'ять про померлих. Такий проект є і його можна починати реалізовувати, якщо ми будемо мати діалог, конструктивний діалог», – начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Також місто хоче облаштувати місця для молитов і на території ринку.

«Бо приїжджають туди євреї з цілого світу і вони моляться. Проект є готовий, пройшов експертизу і буде реалізований наступного року», – додала начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Чи скасовувати договір оренди між містом та ПП «Наш ринок» – Господарський суд вирішуватиме вже завтра, 8 грудня.

Тим часом проект землеустрою щодо надання земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6 під будівництво приватного медичного центру компанією бізнесмена Григорія Козловського Господарський суд Львівщини вже скасував.