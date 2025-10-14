Єврокомісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на 157 млн євро
Модні будинки, що базуються в Італії, Франції та Іспанії, порушили правила конкуренції
Європейська комісія наклала штраф на модні будинки Gucci, Chloé та Loewe через порушення антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Усі три компанії обмежували можливості незалежних магазинів-партнерів. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, опублікованій у вівторок, 14 жовтня.
За даними комісії, Gucci, Chloé та Loewe незалежно одна від одної послуговувались стратегією обслуговування цін на перепродажі (RPM), яка полягає в тому, що виробник або постачальник встановлює мінімальну ціну, за якою їхня продукція повинна продаватися роздрібними продавцями чи дистриб’юторами в Інтернеті та в офлайн-магазинах. Тобто, компанії забороняли магазинам відхилятися від: рекомендованих роздрібних цін, максимальних ставок знижок та конкретних періодів розпродажів. У деяких випадках вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки або продавати якісь товари в інтернеті. Ці зловживання поширювалися на всю територію Європейської економічної зони (ЄЕЗ).
«Ці антиконкурентні дії з боку Gucci, Chloé та Loewe позбавили роздрібних продавців незалежності у встановленні цін та зменшили конкуренцію між ними. Водночас Gucci, Chloé та Loewe прагнули захистити власні продажі від конкуренції з боку роздрібних продавців», – додали в Єврокомісії.
Згідно зі заявою ЄК, Gucci та Loewe порушували антимонопольні правила ЄС з 2015 року, а Chloé – з 2019 року. Усі три компанії припинили зловживання після того, як слідчі Єврокомісії у квітні 2023 року провели раптові обшуки у їхніх офісах. Офіційне провадження відкрили в липні 2024 року.
Компанії повинні заплатити мільйонні штрафи за порушення. Так, компанія Gucci має відшкодувати 120 млн євро, Chloé – 20 млн євро, а Loewe – близько 18 млн євро. Єврокомісія знизила розміри штрафів за співпрацю компаній під час розслідування: Gucci та Loewe отримали 50% знижки, а Chloé – 15%.