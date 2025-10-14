Штраф для Gucci становить 120 млн євро

Європейська комісія наклала штраф на модні будинки Gucci, Chloé та Loewe через порушення антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Усі три компанії обмежували можливості незалежних магазинів-партнерів. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, опублікованій у вівторок, 14 жовтня.

За даними комісії, Gucci, Chloé та Loewe незалежно одна від одної послуговувались стратегією обслуговування цін на перепродажі (RPM), яка полягає в тому, що виробник або постачальник встановлює мінімальну ціну, за якою їхня продукція повинна продаватися роздрібними продавцями чи дистриб’юторами в Інтернеті та в офлайн-магазинах. Тобто, компанії забороняли магазинам відхилятися від: рекомендованих роздрібних цін, максимальних ставок знижок та конкретних періодів розпродажів. У деяких випадках вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки або продавати якісь товари в інтернеті. Ці зловживання поширювалися на всю територію Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

«Ці антиконкурентні дії з боку Gucci, Chloé та Loewe позбавили роздрібних продавців незалежності у встановленні цін та зменшили конкуренцію між ними. Водночас Gucci, Chloé та Loewe прагнули захистити власні продажі від конкуренції з боку роздрібних продавців», – додали в Єврокомісії.

Згідно зі заявою ЄК, Gucci та Loewe порушували антимонопольні правила ЄС з 2015 року, а Chloé – з 2019 року. Усі три компанії припинили зловживання після того, як слідчі Єврокомісії у квітні 2023 року провели раптові обшуки у їхніх офісах. Офіційне провадження відкрили в липні 2024 року.

Компанії повинні заплатити мільйонні штрафи за порушення. Так, компанія Gucci має відшкодувати 120 млн євро, Chloé – 20 млн євро, а Loewe – близько 18 млн євро. Єврокомісія знизила розміри штрафів за співпрацю компаній під час розслідування: Gucci та Loewe отримали 50% знижки, а Chloé – 15%.