Український перевізник WestUkrTrans розмістив банери із обличчями захисників на своїх вантажівках, які курсують Європою. У наступний рейс фури вирушать зі Львова вже у неділю, 23 липня. Загалом банери наклеїли на 55 вантажівок, однак на кожній розмістили інше зображення. Окрім того, на банерах є написи англійською мовою – це послання європейцям. До прикладу, серед написів – «Ми охороняємо ваш спокій». Заступник директора компанії WestUkrTrans Михайло Піцур, що таку ініціативу запустили, щоб нагадати людям у Європі, що в Україні триває війна та спонукати допомагати ЗСУ. Вантажівки із зображеннями українських військових проїжджають чимало країн, зокрема, Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину, Голландію, Бельгію, Францію, Іспанію, Португалію та Італію.

Фото: WestUkrTrans