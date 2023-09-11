Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора – Сполучених Штатів. Про це в понеділок, 11 вересня, пише «Голос Америки» з посиланням на дані групи «Відстежувач підтримки України» в німецькому Кільському інституті світової економіки.

За результатами підрахунків оголошень за період з 23.01.2022 до 31.07.2023 аналітики дійшли висновку, що загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (156 млрд євро проти 70 млрд євро). Водночас коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.

За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, – 1,7%, а разом з внесками у програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни: Литва (1,4%+0,5%), Естонія (1,3%+0,5%) і Данія (1,1%+0,6%).

Американська допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить лише 0,3% ВВП США.

«Видатним є те, як швидко Європа просунулася до нової та суттєвої багаторічної програми підтримки України. Вперше США тепер значно відстають, зокрема тому, що за останні місяці не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували», – сказав керівник дослідження, професор Крістоф Требеш.

Водночас один із фахівців центру «Відстежувач підтримки України» Андре Франк в розмові з «Голосом Америки» сказав, що, оцінюючи цифри, варто мати на увазі різницю між обіцяною і наданою допомогою. Зокрема, він зауважив, що дослідникам легше відстежувати офіційні оголошення про обіцянки, зокрема зброї, але військові постачання в Україну переважно засекречені, а деякі країни взагалі не оприлюднюють офіційну інформацію про свої дії.