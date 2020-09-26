Євросоюз вже найближчим часом планує розширити коло осіб, щодо яких застосовуються санкції за підрив територіальної цілісності і суверенітету України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в Європейській раді.

Як пояснили співрозмовники агенції, затвердження цього рішення на рівні послів країн-членів ЄС,очікується вже наступного тижня, після 28 вересня.

«Комітет постійних представників готовий дати зелене світло початку письмової процедури з тим, щоб схвалити рішення кількома днями пізніше», – повідомили в Європейській раді.

Зазначається, що вже існуючий санкційний список буде доповнено новими особами, які підривають або загрожують територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України.

Нагадємо, що 29 червня Рада Євросоюзу прийняла рішення продовжити санкції щодо конкретних секторів економіки РФ ще на шість місяців до 31 січня 2021 року.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.