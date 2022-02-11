Усі луцькі школи повертаються до очного навчання з понеділка, 14 лютого. За інформацією управління освіти, протягом двох минулих тижнів, коли учні 5-11 класів навчались дистанційно, суттєво зменшився рівень захворюваності на коронавірус та ГРВІ. Нині хворіють до 10% школярів, а також 4,4% вчителів та техпрацівників.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET керівник міського управління освіти Віталій Бондар, на ранковій нараді 11 лютого директори всіх 38 навчальних закладів міста вирішили відновити навчання в очному режимі з понеділка, 14 лютого.

Це рішення прийняли через суттєве зниження захворюваності на коронавірус та ГРВІ. «Маємо до 10% захворюваності серед учнів шкіл та до 4,4% захворюваності серед вчителів та технічного персоналу. Бачимо, що починаючи з понеділка 7 лютого відсоток суттєво знижувався, щодня десь на півтора відсотка. Маємо ще попереду суботу і неділю, тож очікуємо на понеділок вийти на рівень 6-7%», – зазначив Віталій Бондар.

Учні 5-11 класів усіх луцьких шкіл перейшли на дистанційну форму навчання з 26 січня. Спершу в управлінні освіти зазначали, що обмеження триватимуть до 6 лютого, але згодом їх продовжили до 14 лютого.