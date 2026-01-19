Халатність чиновника призвела до 218 тис. грн збитків

Прикарпатські правоохоронці оголосили підозру начальнику відділу освіти Галицької міськради Івану Матейку, який покривав грошима з бюджету міста витрати орендарів харчоблоків у місцевих ліцеях. Чиновнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 19 січня, у листопаді 2021 року відділ освіти Галицької міськради уклав з підприємцем договори оренди приміщень у їдальнях та харчоблоках трьох ліцеїв. Тоді ж сторони мали укласти договори про відшкодування комунальних послуг.

«Утім, витрати орендаря покривав відділ освіти за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету. Упродовж 2021–2022 років посадовець покривав бюджетними коштами витрати й інших орендарів на оплату електроенергії, водопостачання, водовідведення та природного газу», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Івано-Франківської обласної прокуратури, недбалість чиновника призвела до 218 тис. грн збитків. Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або до 2 років виправних робіт, або до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

За даними НАЗК та сайту відділу освіти Галицької міськради, з 2021 року підрозділ очолює Іван Матейко.