Гроші поділять між освітніми, культурними і громадськими організаціями

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у середу, 22 лютого, затвердив Комплексну програму посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки. Програма і відповідне розпорядження оприлюднені на сайті ЛОВА.

Розробниками програми є департаменти освіти і науки, культури і національностей, комунікації та внутрішньої політики ЛОВА. У 2023 році на програму з обласного бюджету виділять 3,5 млн грн. Кошти поділять між освітніми і культурними установами та громадськими організаціями відповідно до їхніх запитів за проектами.

«Програма передбачає проведення конкурсів, літніх шкіл-таборів, лекцій з історії української мови, інших освітніх, культурних та наукових подій, а також поповнення шкільних бібліотек актуальною літературою», – написав Максим Козицький у Facebook.

У Програмі визначено чотири основних пріоритети:

Зміцнення державного статусу української мови (тут ідеться про «заходи, що забезпечують її дієвий захист, сприяють розвитку та популяризації»);

Покращення якості викладання державної мови («заходи, спрямовані на модернізацію науково-методологічних і дидактичних засад навчання української мови; підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо використання української мови в освітньому процесі, ефективності викладання курсів української мови, ділового мовлення, культури мовлення тощо»);

Вільне володіння державною мовою (тут передбачається «організація вивчення української мови для тимчасово переміщених громадян України, громадян інших держав етнічно українського походження, іноземців та інших дорослих, проведення публічних заходів, що вимагають вільного володіння українською мовою (усно і письмово), зокрема написання есе чи виголошення промови, ведення дискусії, дебатів тощо, формування у закладах освіти і культури середовища високої культури мовлення»);

Консолідація громадян України, які проживають на Львівщині, на ґрунті визнання цінності української мови та культури для «утвердження в громадах та серед внутрішньо переміщених осіб наповнених сучасним змістом українських традицій; осмислення та прийняття національно-державницького трактування української історії; поширення, зокрема й за межі області, України, конкурентоспроможного україномовного культурного продукту».

Реалізація Програми відбуватиметься на проектній основі. Учасниками програми визначено: