У неділю, 9 січня, зі столиці Казахстану міста Нур-Султан до Києва вилетів пасажирський літак з українцями. Прибуття рейсу очікується о 20:50, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Рейсовий літак із Нур-Султана із 33 українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип», — повідомив Дмитро Кулеба в твітері.

Раніше Укрінформ повідомляв, що 116 українців не можуть виїхати з Алмати через скасовані авіарейси. Їм надають допомогу представники українського посольства, забезпечують усім необхідним.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час протестів у Казахстані ніхто з українців не постраждав і не був затриманий. Найбільше українців – 116 – застрягли в Алмати через те, що міжнародний аеропорт призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

У неділю, 9 січня, влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася, уряд встановив контроль над оперативною обстановкою. Міністерство інформації та суспільного розвитку країни спершу повідомило, що внаслідок заворушень у Казахстані загинули 164 людини, але потім спростувало ці дані, назвавши технічною помилкою.

Національний банк Казахстану тимчасово призупинив в країні роботу обмінних пунктів та банків. Також у країні не працює інтернет, що завдало 189 млн доларів збитків.

Нагадаємо, люди в Казахстані вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня. Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Заворушення у країні Токаєв пов'язує зі «змовниками, яких підтримують фінансово». Він звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про «терористичну загрозу». УНН повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен засудив наказ президента Казахстану стріляти на ураження по тих, хто не складе зброю.