До Великої Британії наразі поїхала перша група - 109 дітей. Незабаром туди вирушать ще майже 50 дітей

На тимчасове проживання до Великої Британії з Львівщини вперше відправили 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до нас із зони бойових дій. Незабаром туди поїде ще одна група дітей з Дніпропетровської та Харківської областей.

Як повідомив ZAXID.NET керівник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис, діти на Львівщину приїхали з Дніпропетровської та Харківської областей, всього 109 дітей.

«Вони пробули у нас декілька днів, ми забезпечили їх всім необхідним. Діти відпочили перед поїздкою і вирушили до Варшави, а звідси – до Великої Британії. Очікуємо ще одну групу, близько 50 дітей, також з Дніпропетровської і Харківської областей, які також поїдуть на тимчасове проживання до Великої Британії. На який термін? Наразі точно невідомо, але на довготермінове проживання», – каже Володимир Лис.

До Великої Британії дітей з Львівщини відправляють вперше. Це стало можливим завдяки співпраці служби у справах дітей Львівської ОВА, громадської організації ««Українська медична комісія» та Aerial Recovery Group.

За словами Володимира Лиса, зараз на Львівщині проживає близько тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули із зони бойових дій.