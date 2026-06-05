Україна повернула з російського полону 185 військовослужбовців

Під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією у п’ятницю, 5 червня, додому повернулися п’ятеро військовослужбовців із Волині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

За його інформацією, серед звільнених захисників:

Микола Касюрак, 30.12.1968 р.н., з села Гайове Луцького району;

Сергій Кизун, 31.07.1995 р.н., житель Нововолинська;

Олександр Кокоха, 06.04.1990 р.н., з села Добре Камінь-Каширського району;

Віктор Фіялка, 23.07.1992 р.н., з села Рудники Луцького району;

Дмитро Сьомін, 09.07.1994 р.н., внутрішньо переміщений з Маріуполя. Мама захисника проживає у Ковелі.

Нагадаємо, 5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 185 військовослужбовців та одного цивільного українця.

«Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках», – повідомив президент Володимир Зеленський.

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Це другий етап обміну у форматі «1000 на 1000». Перший відбувся 15 травня. Тоді з російського полону повернули пʼятьох волинян, які перебували у неволі з 2022 року.