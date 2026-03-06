Загалом під час обміну в Україну повернули 200 військових

Під час обміну полоненими 5 березня з російського полону повернулися восьмеро жителів Тернопільщини. Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. П'ятеро з них – з Чортківського району.

Зокрема, в Україну повернули воїна 68-ї окремої єгерської бригади Андрія Коваля. Йому 42 роки, він є уродженцем міста Зборів. За словами мера Зборова Руслана Максиміва, в полоні він провів понад три роки.

Також серед звільнених – 38-річний житель Бережанської громади Андрій Гладкий, повідомляють «Тернополяни». 20 березня 2023 року з’явилася інформація, що військовий зник безвісти. Згодом родина виявила у російських соціальних мережах відео з полоненими, на якому був Андрій. Саме тоді підтвердилося, що він живий і перебуває у російському полоні. Відтоді минуло майже три роки. Фото звільнених військових, серед яких є й Андрій, оприлюднили на сторінці Державної прикордонної служби України у фейсбуці.

Додому також повернулися жителі Чортківського району Микола Кошеля, 38 років, (Бучацька громада), Михайло Медведик, 53 роки, (Чортків), Віталій Прокіпчук, 48 років (Борщівська громада), Микола Хархан, 58 років, (Бучацька громада).

З Тернопільського району повернулися двоє військовослужбовців – Володимир Кушнір, (48 років, Тернопільський район) та Володимир Теренда (28 років, Скалатська громада).

Нагадаємо, під час першого етапу обміну полоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час переговорів у Женеві, додому повернулися 200 військових.

Це бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених українців – захисники Маріуполя, а також військові, які боронили Донеччину, Луганщину, Харківщину та Запорізьку область.