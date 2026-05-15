Під час обміну 15 травня з російського полону звільнили буковинця Івана Ковальчука. У полоні він пробув чотири роки. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Іван Ковальчук – військовий із Кельменців, який перебував у російській неволі з 2022 року.

Нагадаємо, 15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі «1000 на 1000».

За словами президента України Володимира Зеленського, серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували у полоні з 2022 року. Вони брали участь в обороні Маріуполя, «Азовсталі», а також воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Сумщині та Київщині. Серед повернених також є оборонець Чорнобильської АЕС.

У Головному управлінні розвідки уточнили, що з полону повернулися військовослужбовці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.