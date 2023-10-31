За антисемітськими погромами в російській Махачкалі стоять спецслужби РФ, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Так він прокоментував звинувачення російського диктатора Володимира Путіна про те, що антисемітські погроми нібито інспіровані «з території України руками західних спецслужб».

Представник ГУР нагадав, що Росія традиційно ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму.

«Усі ці процеси там керуються власне спецслужбами. Починаючи з чорносотенців початку 20 століття, якими керувала царська охранка. Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації антисемітські та ксенофобські – це справа рук саме російських спецслужб», — сказав він.

Зазначимо, що раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Україна і «агентство західних спецслужб» нібито вплинули на антисемітські погроми в Дагестані.

Як інформував ZAXID.NET, 29 жовтня в Махачкалі зібралися сотні людей через приліт рейсу Red Wings із Тель-Авіва, яким нібито прибули в Дагестан біженці з Ізраїлю. Присутні люди перевіряли автівки, які виїжджали з території аеропорту, у пошуках громадян Ізраїлю, а потім прорвалися на його територію, зокрема на злітно-посадкові смуги. За інформацією влади, постраждало близько 20 осіб, із них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 жовтня заявив, що це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення РФ, експерти та влада.

Зранку 30 жовтня речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ці «заворушення» — «це спланована ззовні провокація на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу Росії», а до реалізації цієї «акції» причетна нібито й Україна.