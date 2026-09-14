Депутат є членом постійної комісії з питань бюджету Королівської селищної ради

Виноградівський районний суд визнав депутата Королівської селищної ради Віктора Ванка винним у поданні завідомо недостовірних даних у декларації на майже 1,5 млн грн та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 3 вересня, Віктор Ванок не задекларував три земельні ділянки загальною вартістю 146 тис. грн та магазин автозапчастин з пунктом техобслуговування за 1,35 млн грн.

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Депутат пояснив, що не вказав зазначені об’єкти через технічну помилку та неуважністю під час заповнення декларації. Проте суд не врахував це пояснення, адже на стадії створення електронного документа обвинувачений міг скористатися функцією «Дані для декларації», яка дозволяє автоматично отримувати інформацію про активи і доходи з реєстрів, серед яких Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно тощо.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав Віктора Ванка винним у поданні неправдивих даних у декларації та призначив йому 850 грн штрафу. Також з депутата стягнули 665 грн судового збору.

За даними ЦВК, Віктора Ванка обрали депутатом Королівської селищної ради у 2020 році від «Опозиційної платформи – За життя». Він є членом постійної комісії з питань бюджету, фінансів, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

4 серпня Віктор Ванок оприлюднив виправлену декларацію за 2025 рік. У його власності – три житлові будинки, п’ять земельних ділянок, магазин автозапчастин і два автомобілі – AUDI A6 та Mercedes-Benz Sprinter. У 2025 році депутат заробив 336 тис. грн з продажу електроенергії та 84 тис. грн – від надання майна в оренду.