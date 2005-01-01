За добу на Львівщині рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 12:151310

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За добу на Львівщині рятувальники допомогли трьом травмованим лижникам
Рятувальники надали допомогу постраждалим на лижній трасі г. Високий Верх

У п’ятницю, 19 січня, рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини на лижній трасі г. Високий Верх надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам. Про це інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Цього ж дня о 17:57 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що спускаючись з північного схилу г. Тростян заблукав турист,1989 року народження.

О 18:55 рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини знайшли заблукалого чоловіка на центральній частині підніжжя г. Тростян. Медичної допомоги він не потребував.

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