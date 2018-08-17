За квартирні крадіжки 27-річного мешканця Жовківщини засудили до 3 років ув’язнення

СуспільствоОльга Гринько, 17 серпня800

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За квартирні крадіжки 27-річного мешканця Жовківщини засудили до 3 років ув’язнення
фото умовне
27-річний жовківчанин отримав 3 роки ув'язнення

Жовківський районний суд засудив квартирного злодія до 3 років позбавлення волі. Упродовж серпня-грудня 2017 року, 27-річний мешканець Жовківщини скоїв 6 крадіжок із помешкань місцевих мешканців.

«Червоноградською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось публічне обвинувачення у суді стосовно 27-річного мешканця Жовківщини, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Як зазначено у повідомленні, чоловік викрадав електроінструменти, а також речі побутового вжитку.

Жовківський районний суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі.

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