49-річний угорець керував тягачем та зіткнувся з мікроавтобусами Renault Master та Renault Trafic

Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав громадянина Угорщини винним у вчиненні смертельної ДТП з двома мікроавтобусами, однак звільнив від відбування тюремного покарання, призначивши умовний термін.

Як вказано у вироку суду за 11 листопада, аварія трапилась ще 23 листопада 2019 року на трасі Київ – Чоп неподалік села Гірне, що поблизу Стрия. На той час 49-річний угорець керував тягачем з напівпричепом-рефрижератором та зіткнувся з мікроавтобусами Renault Master та Renault Trafic. Унаслідок аварії загинула 46-річна жінка з Рівного, а також кілька людей постраждали.

Водій вантажівки визнав свою провину, він пояснив, що у той день дорога була покрита кригою та не посипана піском. Коли гальмівна система не спрацювала, він спершу зачепив авто, яке рухалось попереду, а потім некерована вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де відбулось ще одне зіткнення.

Після аварії поліція повідомляла про сімох постраждалих, але в вироку суду вказано, що потерпіли троє людей. Вони отримали травми, які були небезпечні для життя та призвели до тривалого розладу здоров’я. Потерпілі подали на адресу суду заяви, у яких просили не призначати тюремне ув’язнення винуватцю ДТП, а також зазначили, що фірма «Галлус», у якій він працює, компенсувала їм усі витрати.

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих до страхової компанії, яка має виплатити їм 670 тис. грн.

Дослідивши матеріали справи, суддя Вікторія Бучківська визнала громадянина Угорщини винним у вчиненні смертельної ДТП призначивши п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Але суддя звільнила його від відбування основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну.