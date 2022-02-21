За минулу добу, 20 лютого, російські військові 80 разів обстріляли українські позиції, 72 з яких – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. В результаті обстрілів один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Росіяни обстріляли Красногорівку, Авдіївку, Гранітне, Старогнатівку, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівку, Щастя, Артема, Новотошківське, Тарамчук, Старомихайлівку, Світлодарськ, Золоте, Південне, Новотроїцьке, Троїцьке, Павлопіль, Болотне, Кримське, Лопаскіне, Новогригорівку, Трудівське, Мар'їнку, Калинове, Миколаївку, Новозванівку, Богданівку, Шуми, Станицю Луганську, Нью-Йорк, Новолуганське, Старий Айдар, Лобачеве, Нову Михайлівку, Мемрик та Залізне.

В результаті обстрілів один український військовий отримав осколкові поранення середньої тяжкості. Він перебуває у медзакладі, стан його здоров’я задовільний.

Крім того, станом на ранок 21 лютого росіяни продовжили бити по українських позиціях. Штаб ООС зафіксував 8 обстрілів з боку росіян із забороненого мінськими домовленостями зброї. Так, під вогонь бойовиків потрапила Талаківка, Піщевик, Водяне, Красногорівку, Мемрик та Станицю Луганську.