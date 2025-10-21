Інцидент стався 1 серпня на вул. Дмитра Вітовського в Івано-Франківську

Івано-Франківський міський суд визнав жителя Богородчанської громади Мирослава Жовтяка винним у дрібному хуліганстві і призначив йому 51 грн штрафу.

Постанову винесли 14 жовтня. Йдеться про інцидент, який стався 1 серпня на вул. Дмитра Вітовського в Івано-Франківську. О 9:00, під час хвилини мовчання та виконання гімну Україну, Мирослав Жовтяк демонстративно виконав нацистське привітання, витягнувши вперед праву руку.

Під час судового засідання 53-річний прикарпатець визнав вину частково, зазначивши, що його жест не був пов’язаний із фашизмом. Суд вивчив інформацію з протоколу, складеного на обвинуваченого, рапорт правоохоронців та відеозапис, на якому зафіксовано нацистське вітання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Людмила Андрусів визнала Мирослава Жовтяка винним у дрібному хуліганстві і призначила йому 51 грн штрафу. Також він має сплатити 605 грн судового збору. Постанову суду можна оскаржити в апеляції.