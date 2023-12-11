Спалений мікроавтобус Fiat Ducato у селі Борщовичі

Пустомитівський районний суд Львівської області на три роки й шість місяців ув’язнив 50-річного Сергія Грехова, який у ніч з 9 на 10 січня 2023 року у селі Борщовичі Львівського району підпалив вантажний мікроавтобус Fiat Ducato. Автомобіль стояв на території приватного домогосподарства. За матеріалами справи, вказівку підпалити авто Сергію Грехову дав мешканець Яворівщини, який хотів налякати сина власника транспорту. Зазначимо, що у матеріалах справи немає інформації про мотив та винагороду за підпал. Матеріали досудового розслідування щодо організатора злочину виділили в окреме провадження. Справу розглядав суддя Євген Данилів.

«Обвинувачений діючи за попередньою змовою в групі осіб 9 січня 2023 року у вечірній час доби на автомобілі марки Volswagen Passat B7 прибули у Борщовичі, де оглянули прилеглу територію та сусідні вулиці для безпечного підходу та відходу після вчинення злочину, після чого покинули вищевказаний населений пункт… Згодом 10 січня, прибули у Борщовичі та зупинилися неподалік господарства, де проживає потерпілий та зареєстрований його син», – йдеться у матеріалах справи.

Згодом обвинувачений взяв пластикову каністру, зайшов на територію подвір'я та облив бензином передню частину мікроавтобуса. Його спільник спостерігав за всім зі свого авто. З місця злочину зловмисники втекли. Власник підпаленого Fiat Ducato отримав збитків на суму понад 140 тис. грн. Цю суму постраждалому компенсували родичі спільника Сергія Грехова.

Спалений вантажний мікроавтобус Fiat Ducato (Фото прокуратури)

Під час засідань обвинувачений визнав провину та просив суд не карати його суворо. У матеріалах справи йдеться, що чоловік був неодноразово судимий. Останній епізод був 2020 року, коли Залізничний районний суд виніс вирок за крадіжку. Чоловік відбув два роки покарання у виправній колонії. Додамо, що Сергій Грехов виховував двох малолітніх дітей та мав інвалідність ІІ групи.

Суд призначив обвинуваченому покарання – три роки та шість місяців позбавлення волі. Крім цього, Сергій Грехов має сплатити понад 12 тис. грн судових витрат. Обвинувачений впродовж 30 днів може подати апеляцію.