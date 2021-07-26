У Сваляві 45-річного місцевого мешканця засудили до 150 годин громадських робіт за психологічне насильство стосовної колишньої дружини. Чоловік ображав її нецензурною лайкою, погрожував побити та підпалити квартиру жінки.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, цього чоловіка вже тричі притягали до адміністративної відповідальності за ч.ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї). Зараз 45-річний закарпатець отримав 150 годин громадських робіт за статтею 126-1 ККУ (домашнє насильство).

«Обвинувачений протягом кількох місяців 2020 року умисно вчиняв психологічне насильство стосовної колишньої дружини. Він ображав її нецензурною лайкою, не реагуючи на зауваження, погрожував побити та підпалити квартиру жінки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений має право на апеляцію.