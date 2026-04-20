Шевченківський районний суд Львова призначив тюремне ув’язнення львів’янину, який систематично їздив за кермом автомобіля без документів та у нетверезому стані. Чоловік неодноразово отримував штрафи та був позбавлений водійського посвідчення, проте ігнорував постанови суду.

За матеріалами справи, Андрій Брейдак систематично їздив за кермом без водійського посвідчення (його позбавили права керувати транспортним засобами рішенням суду). Львів’янин, ігноруючи постанову суду за їзду без прав та у стані алкогольного сп’яніння, знову сідав за кермо.

Так, 28 листопада 2024 року Андрій Брейдак їхав за кермом Hyundai Accent по вул. Богдана Хмельницького, 106, п’яним, де його зупинили поліцейські. Правоохоронці зафіксували в крові водія 1,11% алкоголю, що в понад 5 разів перевищує допустиму норму. Суд визнав винним львів’янина за повторне керування авто без прав у стані алкогольного сп’яніння. Його оштрафували на 51 тис. грн, позбавили права керування транспортними засобами на 10 років з конфіскацією вантажівки ГАЗ-66.

У вироку наведено десятки випадків, коли Андрій Брейдак керував авто Hyundai Accent без посвідчення водія, подекуди у стані алкогольного сп’яніння, ігноруючи прийняті раніше постанови суду. Ці випадки ставалися впродовж 2024-2025 років.

Зокрема, 24 листопада 2025 року чоловіка визнали винним в умисному невиконанні постанови суду, призначивши йому 1 рік випробувального терміну. Однак, як встановило слідство, Андрій Брейдак під час іспитового строку впродовж листопада 2025 року по січень 2026 року продовжував їздити за кермом.

Щодо водія порушили ще одну кримінальну справу за фактом невиконання судового рішення. У суді обвинувачений повністю визнав вину. Суддя Руслан Єзерський визнав Андрія Брейдака винним у невиконанні судового рішення (ч. 1, ч. 3 ст. 382 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді 3 років та 1 місяця ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.