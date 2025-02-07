Городоцький районний суд Львівщини призначив три роки тюрми військовозобов’язаному чоловіку, який відмовився отримувати повістку на відправку до військової частини. У суді він розповів, що не хоче воювати через страх вбивати інших людей.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, торік у серпні житель Львівщини у ТЦК відмовився отримати повістку на відправку через небажання проходити військову службу. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді 43-річний обвинувачений розповів, що прийшов у ТЦК, щоб отримати військовий квиток, без якого не міг працевлаштуватись. Раніше він уже проходив військову службу та стверджує, що у нього залишились психологічні травми. Житель Львівщини розповів, що відмовився отримувати повістку через страх вбивати інших людей та наголошував, що Україна є членом ООН, яка й має розглянути цей конфлікт.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона призначила Михайлу Микиті покарання у вигляді трьох років тюрми за ухилення від мобілізації. Вирок ще можна оскаржити.