Власниця телефона завантажила відео з технікою у тікток

Виноградівський районний суд визнав уродженку села Великі Ком’яти Тетяну Кайгородцев винною у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння ЗСУ та призначив їй 1 рік іспитового строку з конфіскацією телефона.

Як йдеться у вироку суду від 29 липня, у травні 2025 року обвинувачена зняла на телефон переміщення української артилерійської установки у Хустському районі та завантажила відео у тікток.

Під час судового засідання закарпатка визнала свою вину, а її адвокат просив врахувати, що обвинувачена активно сприяла розкриттю злочину, має на утриманні двох малолітніх дітей, не стоїть на обліку у психіатра та нарколога і має позитивну характеристику за місцем проживання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Антон Кашуба визнав Тетяну Кайгородцев винною у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння ЗСУ і призначив їй 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. iPhone ХS засудженої конфіскували. На вирок можуть подати апеляцію.

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