Артур Ніверчук потрапив у російський полон у травні 2022 року

Під час чергового обміну полоненими 18 жовтня з Росії в Україну повернули 23-річного військовослужбовця Артура Ніверчука. Стрілець «Азову» перебував у неволі з травня 2022 року. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Захисник “Азовсталі” зі Здолбунова за понад два роки полону змінив вісім колоній, а 14 листопада 2023 року був засуджений російським кривосуддям до довічного ув’язнення. З того часу перебував у “Чорному дельфіні” – одній із найстрашніших виправних колоній особливого режиму для довічно ув'язнених в Оренбурзькій області», – написав у Facebook міський голова Здолбунова Владислав Сухляк.

Нагадаємо, 18 жовтня Україна провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що особливість нового обміну в тому, що додому повернулися українці, які отримали так звані «вироки» псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були «засуджені» до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення.