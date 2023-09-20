Свою вину у вбивстві знайомого тячівець визнав лише частково

Жителя Тячева Закарпатської області визнали винним у вбивстві та пограбуванні знайомого. Чоловіка засудили до 13 років і 9 місяців позбавлення волі. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Йдеться про подію, що трапилася в ніч з 9 на 10 жовтня 2022 року в селі Копашнево на Хустщині. Встановлено, що тоді між обвинуваченим та власником будинку, де чоловіки спільно розпивали алкогольні напої, виникла суперечка. Нападник наніс потерпілому численні ножові поранення по тілу, від яких той помер на місці інциденту.

Після скоєного фігурант зник з місця події, прихопивши з собою особисті речі хазяїна помешкання: техніку, одяг та інше. Протягом кількох днів зловмисник переховувався на території Тячівського району, де його розшукали та затримали правоохоронці. З того часу він перебував під вартою.

«Громадянин судимий раніше. Влітку 2017 року він побив чоловіка до смерті та залишив у безпорадному стані, не надавши жодної допомоги. Новий злочин вчинив під час умовно-дострокового звільнення, адже за кілька днів до цього вийшов із місць позбавлення волі», – повідомили деталі у Закарпатській обласній прокуратурі.

Свою вину у вбивстві знайомого тячівець визнав лише частково та намагався переконати суд, нібито таким чином захищався від потерпілого. А от причетність до викрадення речей вбитого повністю заперечував. Однак прокурор Хустської окружної прокуратури в суді довів вину жителя Тячева у скоєнні умисного вбивства знайомого та крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України). Тож його засудили до 13 років 9 місяців позбавлення волі. Наразі вирок суду ще не набрав законної сили, адже ще може бути подана апеляція.