Золото в естонському Отепя стало для Олександри Меркушиної третьою нагородою в кар’єрі

У четвер, 29 лютого, спортсменка із Закарпаття принесла збірній України першу медаль юнацького чемпіонату світу з біатлону, який проходить в Естонії. Олександра Меркушина здобула золото в загальній гонці – масстарті-60 на 9 кілометрів.

Як розповіли у Національному олімпійському комітеті, закарпатська біатлоністка припустилася по одній похибці на перших двох стрільбах, але далі закрила усі десять мішеней.

«Наша юна біатлоністка видала феєричне заключне коло і на фініш прийшла першою, випередивши на 1,9 секунди після заключної стрільби лідерку Лола Бюжо з Франції», – зазначили у НОК.

Додамо, що золото в естонському Отепя стало для Олександри Меркушиної третьою нагородою в кар’єрі. У 2023 році під час юніорського чемпіонату світу у казахстанському Щучинську біатлоністка із Закарпаття виборола дві бронзові медалі в індивідуальній гонці та змішаній естафеті. Тренують дівчину її батьки – Ірина та Олег Меркушині.