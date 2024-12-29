Захід провели на офіційному рівні в приміщенні облради

У Закарпатській обласній раді 23 грудня відбувся захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького, який упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю. Звіт з події, яку Закарпатська облрада сама організувала й назвла «меморіальним заходом» опублікували на офіційній сторінці ради у Facebook.

У дописі облради комуністичного діяча часів Леоніда Брежнєва називають «самовідданим сином Срібної землі» та стверджують, що під час його керівництва «у кожному населеному пункті будувалися підприємства, школи, лікарні, клуби». Також Закарпатська облрада переконує, що Юрій Ільницький допоміг «уникнути масштабних політичних репресій проти інтелігенції», зокрема захищав письменника Івана Чендея.

Під час події виступали перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, голова організації ветеранів України Закарпатської області Василь Нитка, науковці Ужгородського національного університету та племінник комуніста, журналіст Василь Ільницький.

Фото Закарпатської облради (Facebook)

Захід, ініційований «Організацією ветеранів України Закарпатської області», жорстко розкритикувала громадськість. Передусім – через порушення закону України про декомунізацію.

«Займаючи високі керівні посади у системі КПРС, в силу свого партійно-службового положення Юрій Ільницький мав безпосереднє відношення до всіх тих злочинів, які вчиняла правляча КПРС проти українського народу в період його комуністичної діяльності. От вам і декомунізація та утвердження української національної ідеї», – прокоментував допис голова Всеукраїнського товариства борців за незалежність України Віктор Бедь.

«Навіть збрехали про вищу освіту ювіляра. Жодного критичного слова. У звіті про подію наголошено: система радянська була потворна, а Юрій Васильович залишився в ній незаплямованим. Ніби не він вимагав переслідувати низку письменників, художників», – написав журналіст Богдан Барбіл, який працював за часів Юрія Ільницького.

«Про який захист інтелігенції йдеться. Варто прочитати персональні справи Чендея, прочитати щоденники Овчаренка про виступ Ільницького на спецзасіданні цк компартії під головуванням Щербицького, де йшлося про прояви українського буржуазного націоналізму – ювіляр різко негативно критикував Скунця, Чендея, Кривіна як антирадянщиків», – також прокоментував допис ЗакОВА завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського Сидір Кіраль.

«Не був токсичним»

Перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, який брав участь у події, в коментарі ZAXID.NET розповів, що з ініціативою провести захід до облради звернулася «Організація ветеранів Закарпаття», яку очолює Василь Нитка та організація «Закарпатський край», якою керує Василь Кузьо. Крім цього, провести подію до сторіччя Юрія Ільницького просив його племінник Василь Ільницький, який є заслуженим журналістом України та ексдепутатом «Європейської солідарності». Саме Василь Ільницький і займався організацією події та запрошував спікерів.

«Зібралися науковці, кілька ветеранів праці й люди, які працювали з Ільницьким. Я не знаю Ільницького як одіозного. Це людина, яка є почесним громадянином міста [Ужгород – ред.]. Він дуже довго жив в Ужгороді, часто гуляв по набережній. Це не токсична людина для Закарпаття. Маємо розуміти й пам'ятати, що відбувалося у певний історичний період, хто до цього приклався», – розповів Андрій Шекета.

Він запевнив, що на події ніхто не вихваляв комунізм та не закликав відновлювати партію. Також він наголосив, що комуніст спочатку здобув вищу освіту, а потім розпочав партійну кар’єру, бо, нібито, усвідомлював, що має замало компетенції, і в цьому може бути прикладом для інших.

Проте в біографії Юрія Ільницького немає згадок про його вищу освіту. Зазначається, що він вчився у Волівській горожанській школі з 1938 року, у 1945 році вступив до Компартії і лише у 1951-1954 роках був слухачем Вищої партійної школи при ЦК КПУ в Києві. На той час Юрій Ільницький вже був першим секретарем Воловецького окружного комітету КП(б)У Закарпатської області.

Андрій Шекета зазначив, що в обласній раді не було заперечень щодо проведення заходу. За його словами, портрет Ільницького досі є в обласній адміністрації серед портретів всіх керівників області.

«Зараз не в тренді відзначати щось пов'язане з діячами комуністичної епохи, але якщо людина керувала областю й за цей період збудували величезну кількість фабрик і заводів... Ільницький намагався провести важливі для регіону рішення, зважаючи на малоземелля Закарпаття, щоб кожен отримав хоч якийсь наділ. Чеське телебачення знімало про нього сюжети. Це велика постать, яка заслуговує, щоб на сторіччя про неї згадали», – додав Андрій Шекета.