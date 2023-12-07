Контрабандистам загрожує до 170 тисяч гривень штрафу

Двоє закарпатців намагалися вивизти у Словаччину у багажнику Mitsubishi 5000 пачок сигарет. Автомобіль з цигарками у них вилучили на кордоні.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 7 грудня, під час перевірки автомобіля на українсько-словацькому кордоні, прикордонники знайшли 10 пакунків сигарет без українських акцизних марок.

«Як встановили оперативники, водій та пасажир планували перемістити їх з України до Словаччини. Усього нарахували 5000 пачок сигарет», – інформують у ДПСУ.

Сигарети та автомобіль, яким їх перевозили, вилучили детективи БЕБ. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів контрабандистам загрожує до 170 тисяч гривень штрафу.