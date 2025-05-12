Незадекларований товар знайшли у вантажівці, що прямувала до Одеси

У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» під час перевірки вантажівки, що везла папір зі Словаччини до Одеси, закарпатські митники виявили незадекларовані 4,6 тис. пачок. Їх вилучили до рішення суду.

Як розповіли у Закарпатській митниці 12 травня, відправником понад 20 тон паперу для офісної техніки, вартістю 18 тис. євро, була словацька фірма. Завідувачкою складу у ній працювала 48-річна закарпатка.

«Працівниця видала документи, що містять неправдиві відомості щодо асортименту, кількості та вартості імпортного товару. “Зайві” 4600 пачок паперу, вартістю майже 470 тис. грн., вилучено на склад митниці до рішення суду», – зазначили митники.

На закарпатку склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію.