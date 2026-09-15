Контрабанду сховали на полиці серед особистих речей пасажирів

Посадовці управління боротьби з контрабандою Закарпатської митниці вилучили у водія рейсового автобуса, який повертався з Італії, чотири пакунки з гранулами срібла вартістю 2 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській митниці у вівторок, 15 вересня, 55-річний водій з Прикарпаття під час проходження митного контролю обрав «червоний коридор».

«Він мав заповнити декларацію та вказати про наявність товару, вартість якого перевищує 500 євро та 50 кг на 1 людину. Натомість водій вирішив оминути декларування та зекономити на сплаті митних платежів», – розповіли митники.

Виявилося, що водій заховав на боковій полиці салону автобуса серед дорожніх сумок з особистими речами пасажирів пакети зі сріблом 999 проби, загальною вагою понад 20 кг.

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На прикарпатця склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію.