На одесита склади адмінпротокол за незаконний перетин державного кордону України

Чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини, затримали в лісі на Закарпатті прикордонники відділу «Ужгород» Чопського загону. Чоловік зізнався, що незаконно потрапив в ЄС, однак повернувся звідти, бо не знайшов роботу.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ 30 жовтня, порушника виявили словацькі прикордонники і повідомили колегам із Закарпаття. Побачивши наряд, українець намагався втекти і, щоб його зупинити, прикордонники кілька разів вистрілили у повітря.

Затриманий виявився 30-річний житель Одещини. Він зізнався, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.

«Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров’ям, чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. У подальшому правопорушник переїхав у Німеччину, але після невдалих пошуків роботи вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами», – зазначили в Держприкордонслужбі і додали, що це не перший випадок повернення українців, які нелегально потрапили в Європу.

На одесита склади адмінпротокол за незаконний перетин державного кордону України.