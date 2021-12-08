Майор міліції, працівник карного розшуку Рахівського райвідділу міліції Ернест Куцин, якого у 2014 році звинувачували у спробі пограбування квартири судді, відновив собі стаж за роки відсутності на роботі та відсудив від держави 700 тис. грн моральної шкоди і понад 430 тис. грн зарплати, яку не отримував з часу відсторонення від служби.

Випадок зі спробою пограбування квартири судді у Рахові стався у березні 2019 року: тоді були затримані двоє міліціонерів, один із них – старший оперуповноважений сектору карного розшуку Рахівського районного відділу УМВС у Закарпатській області Ернест Куцин. У ЗМІ повідомлялося, що колишній міліціонер проник у квартиру судді та спробував винести сейф із грошима. Господар почув шум, зайшов у кімнату з мисливською рушницею, після чого крадій спробував втекти. Чоловік зробив два попереджувальні постріли, затримав зловмисника і разом з товаришем утримував його до приїзду міліції. На вулиці у машині на крадія чекав спільник – також міліціонер. Після цього випадку обох правоохоронців звільнили з роботи. Суди тривали кілька років, зокрема, Ернест Куцин обвинувачувався у замаху на крадіжку.

Міліціонера затримали 30 березня 2014 року, тоді ж йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 ККУ (незакінчений замах на крадіжку). Майора Куцина відсторонили від посади за порушення дисципліни та присяги працівника органів внутрішніх справ України, а потім повністю звільнили з міліції. До того міліціонер пропрацював у правоохоронних органах 14 років. У квітні того ж року Ернесту Куцину обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою і у 80 тис. грн. Відомо, що у СІЗО екс-міліціонер просидів всього кілька днів.

У 2019 році Тячівський районний суд виправдав Ернеста Куцина «у зв’язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення». Апеляційна скарга прокуратури на вирок Тячівського суду у грудні 2020 року була відхилена. У червні 2021 року Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін і касаційну скаргу прокурора – без задоволення.

Адвокат екс-міліціонера у судовому засіданні зазначив, що його клієнт упродовж семи років «безпідставно підозрювався, обвинувачувався у вчиненні злочину та притягався до кримінальної відповідальності, безпідставно був затриманий і був під вартою, безпідставно вносилася за нього грошова застава, яка йому поверталася тривалий час через відсутність у казначействі грошей, безпідставно постійно їздив на численні судові засідання з Рахова до Тячева, до Львова на розгляд апеляції, а також до Києва на касаційний розгляд».

Також захисник Ернеста Куцина наголосив, що міліціонер був «безпідставно звільнений з посади у званні майора міліції, за підозри, яка не підтвердилася, хоча до того мав 12 заохочень та йому достроково присвоювали звання офіцера. Адвокат також вказав на «ганьбу якою є сама, підозра, обвинувачення, звільнення з органів працівника міліції з формулюванням «у зв'язку з підозрою у вчиненні злочину», «замаху на крадіжку». Крім того, екс-міліціонера непокоїв розголос ситуації у ЗМІ та «моральні страждання, які зазнав не лише він, а і його жінка та дочка».

Адвокат у суді наполягав, що, з огляду на закриття кримінальної справи, Ернест Куцин має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди і попросив суд зарахувати міліціонеру весь стаж за 7 років відсутності на роботі, додати це у призначенні пенсії, стягнути на користь Ернеста Куцина за рахунок державного бюджету зарплату з квітня 2014-го по червень 2021 року у сумі понад 895 тис. грн, а також компенсувати моральну шкоду у сумі 500 тис. грн за цивільним законодавством і окремо – 1 млн грн моральної шкоди за перебування під слідством та судом.

Закарпатської обласна прокуратура надіслала до суду відзив на позов, в якому вказано, що позивач не долучив «жодних доказів, які б підтверджували настання вказаних ним негативних наслідків та не зазначив, у чому полягає погіршення стану здоров’я, негативний вплив на звичайний ритм життя».

Сам Ернест Куцин участі у судовому засіданні не брав. Адвокат екс-міліціонера у суді наголосив, що його клієнт «продовжує відчувати на собі наслідки звільнення з роботи, тримання під вартою, незаконних обшуків, приниження та знищення репутації чесної людини, повноцінне відновлення якої неможливе».

Суддя Тячівського районного суду Микола Бряник вирішив частково задовольнити позов міліціонера Ернеста Куцина, зарахувати йому вимушено пропущений час на роботі як безперервний стаж, додати до вислуги років для призначення пенсії за віком період, протягом якого він не працював через відсторонення від роботи, а також стягнути із закарпатського управління Держказначейства втрачений заробіток з квітня 2014-го по червень 2021 року у сумі понад 438 тис. грн і компенсувати Ернесту Куцину моральну шкоду у сумі 700 тис. грн. У решті позовних вимог суд колишньому міліціонеру відмовив.