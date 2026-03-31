Війну проти України обвинувачений називав «звільненням»

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Берегова. За поширення антиукраїнських матеріалів у соцмережах йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 31 березня, підозрюваний у публічних чатах підтримував Росію, а війну проти України називав «звільненням». Також закарпатець поширював фейки про обстріли Україною власного населення та відкрито схвалював дії РФ.

«Чоловік активно просував наративи, спрямовані на підрив української державності та заперечення існування українського народу як окремої нації. Він неодноразово закликав до зміни кордонів України, писав про можливе відокремлення Закарпаття та пропонував передати регіон іншим державам», – розповіли правоохоронці.

Обвинуваченому інкримінують ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України) та ч.1 ст.110 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою змін меж території та державного кордону України). Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.