Українці у Лондоні протестують проти виступів Анни Нетребко

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відреагував на заплановані у Королівській опері Лондона виступи російської оперної співачки Анни Нетребко.

Залужний опублікував у виданні Daily Mail колонку, у якій зокрема зазначив, що у 2014 році після окупації Донецька Нетребко передала мільйон рублів місцевому театру, зустрічалася з Олегом Царьовим і позувала з прапором так званої «Новоросії».

«Це не був „жест милосердя“ з боку Нетребко, як вона тоді стверджувала. Це була демонстрація політичної лояльності. І жодна арія не зможе стерти цього факту. Такі митці, як Нетребко, є „м'якою силою“ Кремля, інструментом, який допомагає світу бачити Росію не як агресора, а як країну „великих традицій“», — написав Залужний.

Анна Нетребко та Олег Царьов , 2014 рік

Він також додав, що російська співачка є «культурним інструментом, що легітимізує вбивств в Україні».

«Цього тижня вона вийде на сцену Ковент-Гардену і люди аплодуватимуть їй, ніби вона просто співачка, ніби війни взагалі не було. Кремль пильно стежить за такими сигналами. Для них виступ Нетребка в Ковент-Гардені – це не просто концерт. Це доказ того, що навіть після Бучі, Маріуполя, Краматорська російські артисти, які в минулому служили диктатору, можуть знову виходити на найкращі сцени Європи», — додає він.

«Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур - це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять», — написав Залужний на своїй сторінц у фйсбук.

Напередодні у Лондоні відбулись протести біля будівлі Королівської опери проти виступів співачки. У сезоні 2025/26 Нетребко має виступити в опері Джакомо Пучіні «Тоска» у новій постановці Якуба Гроші та Олівера Мірса, виконати головну партію в опері «Турандот». Також вона має сольний концерт. . Її перший виступ запланований на 11 вересня. Квитки уже розпродані і театр на нинішній момент ніяк не коментує ані протести, ані запрошення співачки.

Проти виступу Нетребко в Королівській опері кілька десятків провідних діячів мистецтва, письменників та філософів різних країн написали відкритого листа, вимагаючи усунути її від участі у виставах. Раніше, після протестів, угоди з Нетребко щодо виступів розривали Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку. З останньою співачка досі судиться.

Лондон став не єдиним містом, куди повернулась Нетребко. Її виступи заплановані також у Відні, Мілані та Парижі.