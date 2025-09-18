Збройні сили Росії і Білорусі після чотирирічної перерви знову провели масштабні військові навчання «Запад-2025». І реальний Захід нівроку напружився, адже всі добре пам’ятають події, пов’язані з попередніми навчаннями «Запад-2021»: вони послужили прикриттям і підготовкою до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Цього разу Збройні сили України готові і до гібридних провокацій, і до повторного наступу з білоруської території. А от готовність самого Заходу – країн НАТО, які межують з Росією і Білоруссю – викликає великі сумніви. Це чітко засвідчила реакція краї-членів Північноатлантичного альянсу на дронову провокацію Росії в Польщі. Багато європейських видань у ці дні опублікували статті з приблизно такими заголовками: «Чи дійде до нападу на східний фланг НАТО», «Яку небезпеку несуть російсько-білоруські навчання», «Росія демонструє силу в регіоні Східної Європи» тощо.

Недавній заліт двох десятків російських дронів на територію країни НАТО Польщі лише підлив олії у вогонь. І зовсім не даремно цю провокацію Кремль вчинив якраз напередодні навчань у Білорусі. Мовляв, хай Захід налякається, хай побентежиться, посперечається, посвариться, а ми собі знайдемо, як отримати власну вигоду зі ситуації.

В офіційному повідомленні Міністерства оборони Росії стверджується, що військові маневри проходять у два етапи. Перший – зосереджений на обороні й координації, а другий – на «відвоюванні захоплених територій». Як у Кремлі трактують «відвоювання» своїх територій, ми чудово знаємо, зокрема з риторики Владіміра Путіна щодо російсько-української війни. Усі загарбання, вчинені російськими окупантами, він називає «відвоюванням», а то й «звільненням». Тож фактично Москва цими навчаннями заявляє: готуємося «звільняти» чергові території колишнього СРСР, а то й Російської імперії.

До речі, навчання «Запад-2017», наприклад, проходили за сценарієм, який дуже нагадував евентуальну операцію проти трьох балтійських республік Латвії, Литви й Естонії. І хай вас не збиває з пантелику, що офіційно у сценарії говорилося про якісь міфічні «Весбарію», «Любенію» та «Вейшнорія». Також відпрацьовувалося захоплення сумнозвісного Сувальського коридору, хоча сама назва, звісно, у сценарії не звучала. От вам і «можем павтаріть».

Усвідомлюючи небезпеку, яку можуть нести російсько-білоруські навчання, Захід цього разу готувався заздалегідь. Зокрема, НАТО розпочало реалізацію операції Eastern Sentry («Східний вартовий»), покликану додатково зміцнити східний фланг Альянсу. Відомо, що ця операція матиме безстроковий характер. Вона, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони в регіоні, активізацію авіаційного патрулювання.

Також НАТО відповіло на «Запад-2025» власними маневрами в Польщі Iron Defender 2025 («Залізний захисник 2025»), у яких беруть участь близько 30 тисяч солдатів.

Окрім того, Польща, Литва, Латвія й Естонія посилили охорону кордонів з Росією й Білоруссю, відрядивши туди додаткові військові контингенти.

«Польща вже багато місяців готувалася до навчань “Запад-2025”. Польща та НАТО повинні адекватно відреагувати на військові маневри, оскільки війна в Україні почалася схожим чином», – застеріг заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прямо прокоментував, що характер російсько-білоруських навчань був «надзвичайно агресивним». Він також згадав нещодавню дронову провокацію: «Ми хотіли б, щоб атака безпілотника на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо». І це той рідкісний випадок, коли думка польського прем’єра збігається з думкою президента Кароля Навроцького. «Ми не віримо в добрі наміри Владіміра Путіна. Поки ми чекаємо на досягнення довгострокового та постійного миру, що є необхідністю для нашого регіону, ми вважаємо, що Путін готовий до вторгнення в інші країни», – заявив глава польської держави.

До речі, в Україні шанси, що Росія використає навчання для чергового вторгнення з території Білорусі, оцінюють більш скептично. Речник української військової розвідки (ГУР) Андрій Юсов запевняє, що відкритий масштабний наступ під час навчань «Запад-2025» малоймовірний. За його словами, цього разу накопичення наступального угруповання військ немає, але тим не менше гібридні операції та провокації з боку Росії й Білорусі цілком можливі. «Наразі у війні проти України задіяні майже всі російські бойові підрозділи сухопутних військ, а в постійних пунктах дислокації військ розгорнуті переважно військовослужбовці строкової служби, які забезпечують безпеку та оборону баз», – зазначив Юсов.

Водночас не варто відкидати, що цьогорічні військові маневри Росія може використати для реалізації гібридних елементів війни, як вона любить і, на жаль, вміє. Це можуть бути теракти, диверсії, провокації на кордонах, інформаційно-психологічні операції. Зовсім не випадково нещодавно литовській поліції вдалося затримати терористичну групу, яка діяла під проводом російських спецслужб і готувала теракти в кількох країнах Європи. До гібридних елементів можна зарахувати й фотографії та відео бойового розгортання російського комплексу «Іскандер» у Калінінградській області, поблизу кордону з Польщею. Ці фото й відео нібито «випадково» потрапили до інтернету. Мета такого зливу цілком зрозуміла – залякати західні держави.

«Головна мета навчань – продемонструвати Заходу, що, незважаючи на великі втрати, Кремль у союзі з Білоруссю все ще здатен формувати й навчати нові підрозділи, навіть попри те, що Москва веде війну проти України. Мета Кремля – продемонструвати свою рішучість та здатність вивільняти в будь-який час свої збройні сили з українського фронту для застосування деінде», – резонно зауважив експерт Фінського інституту міжнародних відносин, політолог Йоел Ліннайнмякі в інтерв’ю німецькій газеті TAZ.