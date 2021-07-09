Шевченківський районний суд Запоріжжя ухвалив обвинувальний вирок водію електросамоката, який скоїв наїзд на жінку, пише «Я і Закон» з посиланням на вирок суду.

Як йдеться в судових матеріалах, в червні 2020 року чоловік, рухаючись тротуаром на електричному самокаті Xiaomi Mi Electric Scooter M365, скоїв наїзд на жінку. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

«Розглядаючи справу, суд визнав електросамокат транспортним засобом, як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. А згідно п. 11.13 Правил дорожнього руху, рух транспортних засобів тротуарами і пішохідними доріжками – забороняється», – йдеться у вироку.

Суд ухвалив обвинувальний вирок та визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим терміном 1 рік.

Окрім цього, суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого:

102 тис. грн матеріальної шкоди;

23 тис. грн моральної шкоди;

2 тис. грн витрат на правничу допомогу.

Нагадаємо, нещодавно у Львові та Києві ухвалили правила для електросамокатів. Це пов’язано з тим, що наразі пересування такими засобами правила дорожнього руху ніяк не регулюють.