Запрацював державний портал з розшуку дітей, постраждалих від війни
На порталі збиратимуть інформацію про постраждалих, загиблих або примусово вивезених дітей
В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку дітей «Діти війни», повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, яка також є координаторкою відповідної платформи..
За її словами, які цитує «Українська правда», «Діти війни» – це інформаційна платформа, за допомогою якої батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:
- постраждали під час війни;
- зникли безвісти;
- були незаконно депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території.
Герасимчук назвала дві основні функції платформи:
- надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;
- допомагати розшукувати дітей.
За допомогою платформи можна зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.
За словами уповноваженої президента, правоохоронні органи щодня оновлюватимуть дані на цій платформі.
Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, а також будь-хто, хто має інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.
«Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу», – наголосила Дар’я Герасимчук.
Вона також констатувала, що кількість дітей, які фізично страждають від війни, яку почала і веде Росія, щодня зростає. Так, станом на 1 серпня відомо про:
- 693 поранені дитини;
- 358 загиблих;
- 203 зниклі безвісти;
- щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до Росії.
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