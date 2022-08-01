Дар’я Герасимчук розповіла про новий портал і про його призначення

В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку дітей «Діти війни», повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, яка також є координаторкою відповідної платформи..

За її словами, які цитує «Українська правда», «Діти війни» – це інформаційна платформа, за допомогою якої батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:

постраждали під час війни;

зникли безвісти;

були незаконно депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території.

Герасимчук назвала дві основні функції платформи:

надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;

допомагати розшукувати дітей.

За допомогою платформи можна зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом генерального прокурора, а також з Національним інформаційним бюро.

За словами уповноваженої президента, правоохоронні органи щодня оновлюватимуть дані на цій платформі.

Сайтом можуть скористатися батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, а також будь-хто, хто має інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.

«Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу», – наголосила Дар’я Герасимчук.

Вона також констатувала, що кількість дітей, які фізично страждають від війни, яку почала і веде Росія, щодня зростає. Так, станом на 1 серпня відомо про: