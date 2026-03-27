42-річний Іван Собко подав декларацію про доходи за 2025 рік

Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко подав декларацію про доходи за 2025 рік. Він продав спільну з дружиною квартиру в Брюховичах за понад 3,2 млн грн та вказав загалом 10,6 млн грн сімейних доходів.

Як вказано в декларації, опублікованій на сайті НАЗК, у власності Івана Собка, його дружини Тетяни та дітей залишилась лише придбана у 2016 році квартира площею 69,2 м² в Брюховичах та ділянка в Малехові, записана на дружину.

Натомість ще одну квартиру в Брюховичах на 65,6 м², оформлену на подружжя у 2014 році, вони продали, задекларувавши сукупно 3,2 млн грн прибутку від продажу. Прикметно, що на момент покупки у 2014 році квартира коштувала 230,5 тис. грн.

Нерухомість придбав 24-річний ФОП Назарій Сенишак. У його власності ще є ділянка на Під Голоском у Львові, а місцем реєстрації вказане село Ясениця-Замкова на Самбірщині. Прикметно, що в цьому ж селі прописаний і Володимир Сенишак – начальник третього відділу Львівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який раніше працював у поліції та керував державним готелем «Власта».

Іван Собко також вказав 1,5 млн грн зарплати в Львівській ОВА, а його дружина – 5,9 млн грн від бізнесу. 38-річна Тетяна Собко має ФОП на роздрібну торгівлю. Родина Собків зберігає готівкою 3,3 млн грн і 173 тис. грн на рахунках у банку.

Нагадаємо, у 2025 році НАЗК перевіряло доходи родичів Івана Собка, які приватизували в Брюховичах 12 ділянок.