Гізо Углава обіймав посаду з березня 2023 року

У вівторок, 3 вересня, директор НАБУ Семен Кривоніс звільнив свого першого заступника Гізо Углаву у зв’язку з вчиненням дисциплінарного проступку, повідомили у пресслужбі бюро. Раніше Гізо Углава подав заяву на свого начальника до Національного агентства із запобігання корупції.

«Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку – порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України “Про державну службу”, Кодексу етики працівника НАБУ», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Службове розслідування засвідчило, що Гізо Углава неодноразово негативно висловлювався щодо працівника бюро, який поінформував про можливі факти витоку інформації одного з розслідувань НАБУ. Зазначимо, 11 серпня Семен Кривонос заявив, що за фактом витоку інформації про розслідування кримінальних справ НАБУ проводиться досудове розслідування.

Згідно з повідомленням НАБУ, зазначені дії сформували у співробітників бюро «розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність», що є порушенням стандартів етики та доброчесності.

До слова, з 15 липня у НАБУ тривало службове розслідування про тиск на детективів, які повідомили про «зливи», з боку Гізо Углави. Хоч у НАБУ не уточнили, якої справи стосуються витоки інформації, журналісти Bihus.info повідомили, що йдеться про справу «Великого будівництва», дані про яку, імовірно, передавали консультанту Офісу президента та ідеологу програми Юрію Голику. Вміст телефона посадовця засвідчив, що він отримував повідомлення від радника офісу президента Георгія Біркадзе зі злитою інформацією з НАБУ.

На час службового розслідування Углаву відсторонили. Через це посадовець подав заяву на Кривоноса до НАЗК через можливий конфлікт інтересів.