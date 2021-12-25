За в.о міського голови Одеси Олега Бриндака (праворуч) внесли майже 25 млн грн

Виконувача обов’язків міського голови Одеси Олега Бриндака, який фігурує у справі про незаконне заволодіння землею, випустили із СІЗО. За нього внесли 24,9 млн грн.

Про внесення застави повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерела Національне антикорупційне бюро України. Те, що Бриндак вийшов на волю також пише одеський сайт «Думська». За даними журналістів, чиновник вже вирушив до Одеси.

Що передувало?

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала п'ять підозр у рамках провадження про оборудки землі в Одесі, зокрема міському голові Одеси Геннадію Трухановому, екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку, бізнесмену Володимиру Галантернику, в.о міського голови Олегу Бриндаку та директорці юридичного департаменту міськадміністрації Інні Поповській. Загалом, як зазначає НАБУ, у цій справі оголосили 16 підозр.

Вищий антикорупційний суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Цю суму він сплатив 24 листопада. Водночас, самого Бриндака арештували 10 грудня.

Слідство вважає, що підозрювані були причетні до заволодіння земельними ділянками в Одесі, яке фігуранти справи «орендою». Через це у 2016-2019 роках громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Водночас, згідно з експертними висновками, загальний розмір збитків міському бюджету склав понад 689 млн грн.