Іван Тріска має сплатити 93,5 тис. грн штрафу

Заступника керівника Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги та за сумісництвом голову військово-лікарської комісії Івана Тріску суд оштрафував за вимагання і отримання хабаря від бійця ЗСУ. Лікар обіцяв військовослужбовцю за 500 доларів сприяти призначенню групи інвалідності. У суді Іван Тріска свою провину не визнав.

Працівники поліції спільно з СБУ затримали голову військово-лікарської комісії Івана Тріску в листопаді 2023 року в його кабінеті після отримання хабаря. Під час розслідування встановили, що на початку жовтня 2023 року Іван Тріска дізнався, що його товариш, який на той час служив у війську, планує оформити групу інвалідності у зв’язку із хворобою, яка пов’язана із захистом Батьківщини. Чоловіки домовилися, що військовослужбовець для того, щоб зібрати усі необхідні документи, має звернутись до свого сімейного лікаря та в Путильську районну лікарню за місцем проживання, йдеться у вироку Чернівецького районного суду Чернівців від 15 вересня 2025 року.

Після того, як військовослужбовець зібрав усі необхідні довідки, він прийшов до обвинуваченого, а Іван Тріска під час розмови зазначив: щоби члени комісії прийняли необхідне рішення, його товариш має передати йому 500 доларів неправомірної вигоди. Чоловік погодився заплатити і близько 10:45 14 листопада 2023 року поклав ці гроші під записник обвинуваченого.

Після цього Івана Тріску затримали правоохоронці. У суді обвинувачений своєї провини не визнав. Він вказав, що влітку 2022 року до нього зайшов колега з проханням прийняти його знайомого, який хворів і потребував консультації. Він йому допоміг, через що чоловіки вирішили йому віддячити і запросили кілька разів на святкування. Під кінець літа до нього знову звернувся його товариш з проханням допомогти в оформленні інвалідності. Обвинувачений повідомив, що інвалідності з його захворюванням бути не може, а тільки втрата працездатності. Після цього знайомі ще кілька разів телефонували йому і просили допомогти з встановленням групи інвалідності. У день затримання товариш перебував у його кабінеті. І коли він повернувся з засідання комісії, то помітив на своєму столі гроші, після чого його затримали поліціянти.

Суд врахував свідчення обвинуваченого та зібрані докази і визнав Івана Тріску винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Йому призначили штраф в розмірі 93,5 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що Івана Тріску на посаду заступника генерального директора Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги призначили у грудні 2021 року. А у березні 2022 року лікар став керівником позаштатної військово-лікарської комісії.