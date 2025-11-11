Юрій Свізінський керував автомобілем Toyota Rav4 у стані алкогольного сп’яніння

Заступника директора з виробничої діяльності «Львівводоканалу» Юрія Свізінського звільнять з роботи через керування автомобілем у п’яному стані. Про це повідомила пресслужба ЛМР у вівторок, 11 листопада.

«Не зважаючи на те, що інцидент трапився у неробочий час, міська влада засуджує будь-які порушення закону. Ті, хто служить громаді, мають показувати приклад відповідального ставлення та поваги до встановлених правил», – повідомили у міській раді.

За даними судового реєстру, поліція зупинила Юрія Свізінського 16 липня 2025 року на вул. Кульпарківській, 139 у Львові. Юрій Свізінський о 00:40 керував автомобілем Toyota Rav4 у стані алкогольного сп’яніння. Пристрій Dräger показав результат 1,47 проміле. Поліція склала протокол на порушника.

До слова, у декларації за 31.03.2025 року Юрій Свізінський задекларував легковий автомобіль марки Toyota Camry 2008 року випуску, який належить його дочці Роксоляні Свізінській. За 2024 рік Юрій Свізінський заробив на посаді заступника директора із забезпечення виробничої діяльності та охорони праці понад 1 млн грн.