Роман Музичук працює в Рівненській обласній прокуратурі

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відмовилась відсторонити начальника відділу Рівненської обласної прокуратури Романа Музичука, який вчинив ДТП і відмовився проходити освідування на вміст алкоголю в крові. Однак комісія на рік заборонила йому переводитись на вищу посаду. Про це йдеться у рішенні від 22 жовтня, на яке звернув увагу «Судовий репортер».

У червні 2025 року в смт Млинів Рівненської області Роман Музичук при повороті не надав переваги автомобілю, який рухався назустріч, та зіткнувся з ним. Двом патрульним поліції, які прибули на місце події, здалося, що Роман Музичук перебував у стані алкогольного спʼяніння, але він відмовився пройти перевірку, зазначивши, що не довіряє пристрою, а в найближчій лікарні не було медика з відповідною кваліфікацією.

У Дубенській міській лікарні прокурор від огляду відмовився. Лікар і фельдшер цієї лікарні стверджували, що Роман Музичук мав ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови, почервоніння шкіри обличчя і рук, збуджена поведінка тощо.

Коли патрульні почали складати адмінпротоколи на Романа Музичука, він замість посвідчення водія показав їм службове посвідчення прокурора. Як вбачається із запису бодікамери, прокурор лаявся, неодноразово просив не перевіряти його і переконував поліцейського його врятувати, а протоколи скласти на сина. Хоча водійка автомобіля, з якою зіткнувся прокурор, переконувала, що саме він був за кермом.

На засіданні дисциплінарної комісії прокурор підтвердив, що вчинив ДТП, але озвучив власну версію подій. Роман Музичук розповів, що хворіє і того дня через сильні болі в попереку їздив до лікаря, який зробив йому ін’єкції медикаментів і призначив амбулаторне лікування, яке включало внутрішньом’язові ін’єкції. Прокурор поїхав до сина, який вміє робити такі ін’єкції і живе у смт Млинів, де сталося ДТП. Після інциденту із постраждалою водійкою він домовлявся про складення європротоколу. Був готовий відшкодувати збитки на місці, але цьому завадили працівники поліції, які запідозрили його у вживанні алкоголю.

Прокурор вважає, що медики були в змові з поліцією, тому надали висновок, що він мав ознаки спʼяніння. Після складання адмінпротоколів Роман Музичук того ж дня перевірився у Рівненському обласному центрі психічного здоров’я населення і там ознак сп’яніння не виявили.

Попри це, на відео з нагрудних відеореєстраторів поліції зафіксовано, як прокурор щонайменше двічі визнавав, що вживав алкоголь, але не уточнював дату й час. На засіданні комісії, після перегляду уривків цього відео, Роман Музичук підтвердив вживання алкогольних напоїв напередодні ДТП, у неділю. І, зрештою, повністю погодився, що в його діях є дисциплінарний проступок.

Роман Музичук працює в прокуратурі з 1999 року і раніше до дисциплінарної відповідальності не притягувався. Враховуючи всі ці обставини, комісія на рік заборонила йому переводитись на вищу посаду.

Додамо, що справа про притягнення прокурора до відповідальності за пʼяне водіння досі розглядається в Млинівському райсуді.