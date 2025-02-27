Альона Атаманюк на посаді перебуває вже понад 2 роки

Першу заступницю голови Чернівецької ОВА Альону Атаманюк відсторонили від роботи за образливе повідомлення щодо ветерана, який сидів біля неї на одній з нарад. У Facebook оприлюднили скріншот цього повідомлення, де чиновниця пише, що начальник управління у справах ветеранів Валерій Вівчарюк «не рівня, аби сидіти поруч з нею». Сама чиновниця це заперечує, а в обласній адміністрації розпочали службове розслідування щодо цього випадку.

Скріншот нібито листування з заступницею начальника Чернівецької ОВА Альоною Атаманюк 26 лютого оприлюднив в Facebook користувач Саня Соколовський. У дописі йдеться, що Атаманюк «написала одному з працівників управління з питань ветеранської політики ОВА, що керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч з нею, бо він не її рівня».

Наступного дня, у четвер, 27 лютого, керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк доручив розпочати службове розслідування цього інциденту. Також він зазначив, що Альону Атаманюк на час розслідування відсторонено від посади.

«За фактом інформації, яка поширена в соціальних мережах щодо Альони Атаманюк, дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування. Воно буде швидке, неупереджене та обʼєктивне. Також на період проведення розслідування Альону Атаманюк вже відсторонено від виконання обовʼязків. Толерантності до будь-яких випадків, які принижують їх честь і гідність, не повинно бути», – зазначив Руслан Запаранюк.

Також він додав, що Альона Атаманюк написала заяву на звільнення і вже передала її в апарат ОВА. Однак поки йде розслідування, її звільняти не будуть. «Якщо правдивість скриншоту підтвердиться — вона негайно покине свою посаду», – додав керівник ОВА.

Перша заступниця начальника ОВА також прокоментувала скриншот повідомлення. Альона Атаманюк в Facebook зазначила, що це фейк, а повідомлення вирвано з контексту.

«Інформація, яка поширюється в соціальних мережах зі згадкою мене, не відповідає дійсності, і є продовженням інформаційної атаки проти мене, яка триває вже десь 4 тижні. Не знаю, хто і для чого запустив конкретно цей фейк, але розумію, що точно не з добрих намірів ні до мене, ні до нашої спільної роботи», – зазначила заступниця керівника ОВА.️ Навіщо чиновниця написала заяву на звільнення, якщо стверджує, що переконує, що скріншот із повідомленням є фейковим, вона не пояснила.

Повідомлення, яке начебто надіслала заступниця

Також на скандал з повідомленням відреагували в Міністерстві у справах ветеранів України. У відомстві наголосили, що очікують на оперативні результати службового розслідування ситуації навколо висловлювань першої заступниці голови Чернівецької ОВА.

«Жодна посадова особа не повинна міряти громадян поняттям «рівності» собі. Ветеран війни — пріоритет для держави. Керівництво Міністерства у справах ветеранів високо цінує роботу Валерія «Рекса» Вівчарюка на займаній посаді. Рекс — чудовий приклад ветерана, який продовжує служити державі, але вже на цивільній посаді. Ми на зв’язку з нашим ветераном і колегою та засвідчуємо свою повагу й підтримку у ситуації, яка склалась», – зазначили в Міністерстві у справах ветеранів.

Додамо, що 40-річну Альону Атаманюк призначили на посаду першої заступниці начальника Чернівецької ОВА 25 серпня 2022 року. Вона закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність – «Менеджмент організацій»). Працювала на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області та Києва. До призначення протягом двох років була заступницею директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ «Державний ощадний банк України».