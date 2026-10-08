У Знам’янській міській лікарні імені А. В. Лисенка на Кіровоградщині працює отоларинголог Олександр Закладний

У Знам’янській міській лікарні імені А. В. Лисенка на Кіровоградщині працює отоларинголог Олександр Закладний. У березні 2026 року чоловіка визнали винним у нарузі над тілом померлої Анни Сандул та призначили йому два роки позбавлення волі з випробувальним терміном. Про це повідомило місцеве медіа «Гречка».

Інформація про роботу Закладного у медзакладі з’явилася після того, як лікарня опублікувала на фейсбук-сторінці допис про нового фахівця. Публікація викликала обговорення серед місцевих жителів, які звернули увагу на минуле лікаря. Згодом допис видалили, однак його скріншоти залишилися в мережі.

Скріншот про влаштування Олександра Закладного у Знам’янську міську лікарню імені А. В. Лисенка

Згідно з матеріалами судової справи, у жовтні 2024 року Закладний зустрівся зі своєю колишньою дівчиною Анною Сандул. Вони разом поїхали до помешкання чоловіка у Кропивницькому, де залишилися на ніч. Наступного ранку лікар виявив дівчину мертвою. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало отруєння метадоном.

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Замість того, щоб повідомити про смерть правоохоронців, медик почав приховувати тіло. Він надав йому позу ембріона, зв’язав мотузкою, загорнув у простирадло та два пакети для сміття, після чого додатково обмотав картоном і липкою стрічкою. Того ж вечора Закладний переніс тіло до автомобіля та вивіз його до затопленого кар’єра поблизу села Михайлівка Кропивницького району. Тіло Анни Сандул правоохоронці виявили 20 жовтня.

Спочатку кримінальне провадження розслідували за статтею про умисне вбивство. Згодом правоохоронці змінили кваліфікацію справи на наругу над тілом померлої. Доказів того, що дівчину навмисно вбили або умисно отруїли метадоном, слідство не встановило.

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У березні 2026 року суд визнав Закладного винним у нарузі над тілом померлої. Йому призначили два роки ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на два роки. Чоловік визнав свою провину, що, зокрема, врахували під час призначення покарання.

Окрім цього, Закладного штрафували на 850 грн за зберігання наркотичних речовин. Згодом суд скасував це покарання через порушення процедури з боку поліцейських.

Директор Знам’янської міської лікарні Руслан Пушкаренко підтвердив журналістам, що Закладний зараз працює у медзакладі. За його словами, публікацію про нового лікаря видалили через значну кількість коментарів, частина яких, як стверджує керівник, надходила зі сторінок із ознаками фейкових акаунтів.

Пушкаренко пояснив, що лікарня має кадрові проблеми, а законодавчих обмежень для працевлаштування Закладного, на думку керівництва, немає.

«Наразі потреба в такому фахівцеві, саме отоларингологу, в нас є. Це необхідно, щоб забезпечувати повноцінне надання медичної допомоги, зокрема роботу комісій, які відбуваються в нашій поліклініці», – сказав директор лікарні.

Нагадаємо, 25 травня Хмельницький міськрайонний суд визнав винним нейрохірурга Віталія Сміщука у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Лікарю призначили рік обмеження волі, однак від покарання його звільнили через сплив строків давності.