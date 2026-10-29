Андрій Червенко за гроші обіцяв вирішити питання щодо служби в тилу

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю селища Шкло, ветерану Андрію Червенку, який за хабар 2 тис. євро та 64 тис. грн обіцяв вплинути на ВЛК щодо визнання військовослужбовця придатним до служби в тилових підрозділах. Суд призначив винуватцю 166 тис. грн штрафу, також він зобов’язався пожертвувати 600 тис. грн на ЗСУ.

За матеріалами справи, у березні 2026 року поблизу КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Андрій Червенко запропонував військовослужбовцю за 2 тис. євро та 64 тис. грн вплинути на ВЛК військово-медичного клінічного центру Західного регіону для ухвалення рішення про визнання останнього придатним до служби в тилових підрозділах.

Гроші військовослужбовець передав посереднику трьома частинами 18-19 березня та 2 квітня 2026 року.

У суді обвинувачений свою вину визнав та уклав угоду з прокурором. Окрім визначеного судом штрафу, Андрій Червенко зобов’язався сплатити благодійний внесок на рахунок ЗСУ в сумі 100 тис. грн до початку судового розгляду та в сумі 500 тис. грн упродовж місяця після набрання вироком законної сили.

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Суддя Ігор Матвіїв визнав Андрія Червенка винним в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення (ч.2 ст.369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у сумі 166 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.