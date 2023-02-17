ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS

Справа підозрюваного у шпигунстві співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) виявилась більш важливою, ніж було відомо раніше, оскільки затриманий збирав для ФСБ дані про координати західного озброєння в Україні. Про це пише «Європейська правда».

Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

Відповідно, ФСБ доручила агенту BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном.

Як винагороду за послуги співробітник отримав «шестизначну суму», гроші були знайдені у нього при затриманні. Однак, за словами джерел журналістів, малоймовірно, що такі дані були передані.

Нагадаємо, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю). Випадок шпигунства співробітника німецької розвідки на користь Росії – це рідкість, оскільки востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році.

Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб. У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.