Володимира Пряхіна затримали в Києві у лютому 2021 року

Колишній заступник «міністра інформації ДНР» Володимир Пряхін, якого у лютому 2021 року знайшли і затримали в Києві, втік на окуповану територію. Про це стало відомо 12 січня під час засідання Шевченківського райсуду Києва, пише LB.ua з посиланням на повідомлення громадської організації «Медійна ініціатива за права людини».

Захисниця Пряхіна Світлана Новицька заявила у суді, що її підзахисний нібито поїхав забирати з ОРДЛО свою хвору матір, однак вона відмовилася їхати. Водночас жодних підтверджень своїх слів вона не надала.

На питання головуючого Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання ­– 18 березня.

Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду (по факту судовий розгляд лише починається), а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор наголосив, що в Пряхіна не було запобіжного заходу.

Водночас наразі невідомо, як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося.

Як інформував ZAXID.NET, СБУ повідомила про затримання Пряхіна 15 лютого 2021 року. За інформацією спецслужби, у 2014-2016 роках чоловік був заступником «міністра інформації ДНР», публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва «ДНР». Він активно пропагував за політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Після роботи в Донецьку йому вдалося непомітно повернутися на вільну територію України та поселитися в Києві. Тут він почав працювати політтехнологом та піарити проросійські громадсько-політичні структури.

До слова, раніше стало відомо про втечу з України Євгена Бражникова, обвинуваченого у справі катівні «Ізоляція» в Донецьку.